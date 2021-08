Donya und Abdelkarim treffen auf Schachboxer und eine Horde Orks (1/4)

Wie skurril können Hobbys sein? Für "Ist nicht wahr!?" reist Donya Farahani jede Woche mit einem anderen prominenten Gast an drei verschiedene Orte in NRW. Sie treffen auf Menschen mit seltsamen Hobbys und Eigenarten, an denen sie im Laufe der Sendung verzweifeln und sich wundern: Was ist an den verrückten Geschichten denn nun wirklich echt? In der ersten Folge empfängt Donya Farahani den Comedian Abdelkarim. In Köln treffen sie auf Jens Beyer, der eine ungewöhnliche Kombinationssportart ausübt: Schachboxen. Im Leverkusener Stadtpark treffen sich Dampfbahn-Fans, um auf Nachbauten historischer Dampfloks ihre eigens angelegte Schienenanlage zu befahren und bei Burg Bielstein werden Donya und Abdelkarim plötzlich von Orks überfallen.

Bild: WDR/Sibylle Anneck