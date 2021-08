Donya und Meltem Kaptan hüpfen mit Kaninchen-Fans über olympische Hindernisse und fahren im Knight-Rider-Auto (2/4)

Comedienne Meltem Kaplan und Donya treffen auf Menschen mit seltsamen Hobbys und Eigenarten. Am Ende steht die Frage: Was ist kurioser Fakt, was geflunkert? In Honrath treffen Donya und Meltem auf Saskia Buggert, die ihre Schüler im Fach "Schreien" unterrichtet. Nächster Halt: Oelde, wo Daniela Biskupek zusammen mit ihren Vereinskolleginnen die nächste Generation langohriger Spitzenathleten ausbildet. Schließlich treffen die beiden in Velbert auf Dominic Güthaus, der das legendäre Auto "K.I.T.T." aus der Knight Rider-Serie originalgetreu nachgebaut hat. Am Ende des Tages steht wieder die Frage: Was ist Fakt, was geflunkert?

Bild: WDR/Sibylle Anneck