Das vietnamesische Ehepaar Bay und Tam lebt seit 30 Jahren in Deutschland. Abseits der deutschen Gesellschaft putzen sie leere Büroräume und verbringen ihre sonstige Freizeit online, um durch Skype und Karaoke-Chatrooms Kontakt mit ihren vietnamesischen Familien und Freunden zu halten. So haben sie sich ihre eigene virtuelle Version von Vietnam in ihrer Münchner Wohnung geschaffen. "Mein Vietnam" erzählt von der Schwierigkeit an zwei Orten gleichzeitig zu leben und zeigt, welche Auswirkungen diese Dualität auf eine Ehe, Familie und das Gefühl von Zugehörigkeit hat.

