Spielfilm Frankreich 2018 +++ Seit Armelle, die Mutter der Töchter Niki und Frida, beschlossen hat, eine Auszeit von der Familie zu nehmen, kümmert sich Mario alleine um die beiden Teenager. Doch das ist nicht immer so einfach. Frida steckt mitten in der Pubertät, vermisst ihre Mutter und ist zudem unglücklich verliebt in eine Schulkameradin. Mit dem Coming-out seiner Tochter, ihrem ersten Liebeskummer und den Streitereien zwischen den Schwestern ist Mario reichlich überfordert. Alle Versuche, mit Armelle zu sprechen, scheitern. Bei einem abendlichen Kneipenausflug entdeckt er dann die bittere Wahrheit: Armelle kommt nicht mehr zurück, sie ist mit einem anderen Mann liiert.

