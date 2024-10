Klitschko – Der härteste Kampf

Der Film erzählt Vitali Klitschkos Weg vom Box-Idol zum Bürgermeister von Kiew und zeigt ihn hautnah im Krieg gegen Russland. Was treibt Klitschko an? Was lässt ihn weiter kämpfen für die Menschen in Kiew? Oscar-Preisträger Kevin Macdonald hat den ehemaligen Box-Champion ein Jahr lang begleitet. Sein Film zeigt einen Mann, dessen Lebensmotto "Kampf" ist, auf seinem beeindruckenden Weg vom Schwergewichts-Weltmeister zum Helden der Maidan-Revolution und schließlich zum politischen Krisenmanager und Gegenspieler von Präsident Selenskyj. Gemeinsam mit Bruder Wladimir organisiert der Bürgermeister von Kiew Hilfe und Schutz für die Zivilbevölkerung in der Ukraine. Ein packendes, persönliches und bewegendes Porträt.

