Best of: "Rund um die Liebe"

Dieses "Best of" präsentiert die schönsten Lovestorys, die Bettina Böttinger, Susan Link und Micky Beisenherz aus den Promis herausgekitzelt haben. Viele große Persönlichkeiten waren bereits zu Gast im Kölner Treff und haben ihre romantische, lustige aber auch nervenaufreibende Geschichten rund um das Thema "Liebe" erzählt. So berichtete Sänger Wincent Weiss über verliebte Fans, Schauspieler und Henry Hübchen über die Herausforderung bei Liebesszenen mit einer attraktiven Kollegin. Mit dabei im "Best of" sind unter anderem auch Anna Schudt, Alfred Biolek, Amelie Fried, Mariele Millowitsch , Marika Kilius und Samuel Koch.

Bild: WDR