Best of: "Star Alarm"

Wussten Sie, dass Mark Forster in einem winzigen Dorf aufgewachsen ist? Oder dass Guido Maria Kretschmer zuhause am liebsten in Jogginghose rumlümmelt? Dass Christiane Hörbiger eine heimliche Leidenschaft für Zitronenschaumtorte hat und Franziska von Almsick mittlerweile am liebsten mit einer Luftmatratze in ein Schwimmbecken steigt? Unzählige große Persönlichkeiten waren bereits zu Gast im Kölner Treff und haben überraschende Geheimnisse kundgetan und unterhaltsame Geschichten aus ihrem schillernden Leben erzählt.

Bild: WDR/ picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild