Kölner Treff Solo: Mariele Millowitsch

In Serien wie "Girlfriends" oder "Nikola" spielte sie sich in die Herzen der Zuschauer*innen: Mariele Millowitsch. In den letzten Jahren war sie oft zu Gast im Kölner Treff. Dort hat sie nicht nur über ihre Erfolge als Schauspielerin gesprochen, sondern auch jede Menge Anekdoten und Geschichten aus ihrem Leben preisgegeben. Als Kind der Schauspieldynastie Millowitsch hatte sie zunächst einen ganz anderen Weg eingeschlagen und wurde Tierärztin. Dann aber avancierte sie mit ihrem Schauspielkollegen Walter Sittler zum Traumpaar des Deutschen Fernsehens und war in zahlreichen Fernsehserien und -filmen zu sehen.

Bild: WDR/Melanie Grande