Modedesigner Harald Glööckler

Glitzer, Glamour und plastische Chirurgie - das sind die Markenzeichen von Harald Glööckler, Deutschlands exzentrischstem Modedesigner und Unternehmer. Aber nicht nur optisch erfindet er sich immer wieder neu. Mal entwirft er Kirchenfenster und hält Predigten in Kinos, dann zeigt er sich als begnadeter Pâtissier in seinem "Château Pompöös" in der Pfalz. Harald Glööckler bezeichnet sich selbst als Kunstwerk, dessen Lebensaufgabe es sei, alle Frauen zu Prinzessinnen zu machen. Im Kölner Treff spricht er über ein Leben im Zeichen der "Schönheit", das Aufwachsen auf dem Land und Schminktipps von Oma.

