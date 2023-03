Er ist einer der gefragtesten deutschen Schauspieler und er passt in keine Schublade. Auf der Theaterbühne macht Lars Eidinger mit freizügigen, mutigen und exzessiven Auftritten von sich reden. Im Fernsehen kennt man ihn aus "Tatort" oder "Babylon Berlin". Auch international spielte Eidinger in Hollywood-Produktionen wie "Dumbo" und "Weißes Rauschen" mit, was die New York Times dazu veranlasste, über den Berliner ein großes Porträt zu verfassen. Jetzt erscheint ein Dokumentarfilm über das Ausnahmetalent. Im Kölner Treff spricht er über Anfänge, Wendepunkte und Kontroversen.

Mehr anzeigen