Zu Besuch bei Fynn Kliemann

Pierre M. Krause macht sich in einer neuen Folge "Krause kommt!" auf den Weg in den hohen Norden. Denn dort in Zeven -zwischen Hamburg und Bremen- lebt das Allroundtalent Fynn Kliemann. Was er auch anpackt, wird ein Erfolg und das, was er gerade für seine Ideen braucht, gründet der Alleskönner einfach selbst: einen Buchverlag, ein Plattenlabel, eine Werbeagentur oder das Kliemannsland, einen Ort für Kreative. Kann Pierre da mithalten? Verrückt, kreativ und überraschend - freut euch auf eine neue Folge "Krause Kommt"! Krause kommt, Pierre M. Krause, Fynn Kliemann, Zeven, Kliemannsland, Webdesigner

Bild: SWR