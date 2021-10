Danger Dan & Panik Panzer are back in town (S03/E05)

Die Brüder Danger Dan & Panik Panzer von der Antilopen Gang durchleben in dieser Folge noch einmal ihre Jugend. Das Haus der Kindheit, der Schützenverein, die Feuerwehr oder der angezündete Supermarkt. Erinnern sich die Leute Bickenstadts an die Brüder? Vieles hat sich geändert, doch was bleibt, ist die Frage: Wer fliegt hier als erstes von der Schule, weil er die Kurzstrecke weitergucken will?! (ab 12 Jahre)

Mehr anzeigen