Kaya Yanar war in seine Lehrerin verknallt (S03/E16)

Kaya Yanar müssen wir euch wohl nicht mehr vorstellen. Vielleicht aber den Ort, an dem der Comedy Star seine Kindheitstage verbracht hat? Diese Kurzstrecke wird eine Reise in die Vergangenheit, als Kaya younger war. Eine Zeit, in der Bäume Piratenschiffe waren, wilde Parties gefeiert wurden und Diebstahl an der Tagesordnung stand. Außerdem gewährt Kaya tiefe Einblicke in sein junges Liebesleben. Schaut gerne rein - aber bitte Schuhe aus! (ab 12 Jahre)

