Bastian Pastewka sorgt für "Gute Unterhaltung" (S03/E20)

Bastian Pastewka und Pierre M. Krause machen gemeinsam die Lindenstraße, Studio Schmitt und den WDR Fundus unsicher. Den großartigen Pastewka erkennt man nicht nur an seinem Gang, sondern auch daran, dass er alle Tricks kennt, um sein Handy mit dem Autobluetooth zu verbinden. Der Wunsch-Rosenheim-Cop kennt das WDR Gelände wie seine Westentasche, hilft Pierre Motorabwürger Krause als Fahrlehrer aus und entwickelt nebenbei eine neue, furiose Fernsehshow. Auf ihrem Ausflug in den WDR Fundus und in die MMC Studios finden die beiden jede Menge Requisiten für die neue Show. Was nach dieser Kurzstrecke klar ist: Studio Schmitt wird nie wieder senden können und bei Pierres neuer Sendung "Gute Unterhaltung" werden die Gäste klatschen - und zwar rückwärts. (ab 12 Jahre)

Mehr anzeigen