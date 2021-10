Folge 06: Motsi Mabuse bittet zum Tanzvergleich (S03/E06)

Bereit für die beste SpazierGANG der Welt? Motsi Mabuse, Tanzstar und Jurorin bei "Let's Dance", tänzelt sich durch den Regen mit Pierre M. Krause, in Fachkreisen bekannt unter seinem Künstlernamen Fred AsPierre. Leicht bedröppelt, aber trotzdem beswingt, sprechen sie über den Spagat zwischen Heimweh und Heimat, was es mit chaotischer Ordnung auf sich hat, und warum Motsi Challenges liebt. Die größte davon wartet in ihrem Tanzstudio: Pierre zu John Travolta machen. Dazwischen cha-cha-chatten die beiden darüber, wie sie Frankfurter Bänker beruhigt, und warum es manchmal hilft, sich Buchstaben auf die Hände zu malen. (Geeignet ab 12 Jahren)

