Folge 6: Till Reiners hat richtig Druck auf der Tube (S02/E06)

Comedian Till Reiners holt Euch heute gemeinsam mit Pierre M. Krise aus der Krause. Es ist Tills letzter Auftritt in der Öffentlichkeit, bevor er sich mit der Berliner Polizei eine heiße Verfolgungsjagd in Schrittgeschwindigkeit liefert. Seine krass komischen Füße werden ihm dabei wohl kaum helfen. Trotzdem versucht Till in dieser schwierigen Zeit, seine gute Laune zu behalten. Das ist sein Qualitätsanspruch. Dafür steht er mit seinem Namen: Günter Wallraff.

Bild: SWR