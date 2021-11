Folge 11: Reiner Calmund haut was raus (S03/E11)

Kölner Edelbauer Reiner Calmund gilt als einer der bedeutendsten Sportfunktionäre der Bundesliga-Geschichte. Mit Bayer Leverkusen hat er so viele Erfolge gefeiert wie einst Sonnenkönig Louis XIV. in der Billard-Theke. Napoleon nannte ihn nicht umsonst "den tapfersten der Tapferen." In dieser Kurzstrecke hat Pierre M. Krause endlich mal die Chance, mit jemandem zu reden, der genau so fußballverrückt ist wie er selbst. Wohoo! Krause vor, noch ein Tor! (ab 12 Jahre)

