Winter in der Antarktis, das bedeutet vor allem endlos lange Stunden der Dunkelheit. Selbst die Pinguine verlassen King George Island zur härtesten Zeit des Jahres. Doch die Forschungsstationen aus neun Nationen sind auch im bitterkalten Winter besetzt. Die Menschen auf King George Island sind auf sich gestellt. Evakuierungen im Notfall sind nur bei guter Witterung möglich. Für einen solchen Notfall hält der chilenische Pilot seine Passagiermaschine Twin Otter bereit. Die Besatzung der russischen Station muss dafür sorgen, dass die älteste Antarktisstation der Insel nicht auseinanderfällt. Und bei den Koreanern bauen Biologen Gemüse in einem Gewächshaus an, um dem Vitamin-D-Mangel vorzubeugen.

Mehr anzeigen