Maike und Tanja reisen mit dem Campervan an die mecklenburgische Seenplatte und erleben, was diese Gegend so einzigartig macht. Sie fahren mit dem Hausboot über einen klaren See, bestaunen faszinierende herrschaftliche Gutshäuser und spazieren durch die stille Schönheit des Waldes im Müritz-Nationalpark.

