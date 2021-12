Der Ladogasee: Ein russischer Wintertraum

Der Ladogasee hoch im Norden Russlands ist der größte See Europas, fast 40 Mal so groß wie der Bodensee. Im Winter wird er zum stillen Rückzugsort für Datschenbesitzer:innen, Eisfischer und Mönche - mitten im See liegt die uralte Klosteranlage Walaam, Sehnsuchtsziel junger Pilger:innen. Er ernährt Fischer:innen sowie Bewohner:innen von St. Petersburg - und ist russischer Schicksalsort.

