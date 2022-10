Länder Menschen Abenteuer: Mythos Australien: Eine Spurensuche | Video der Sendung vom 02.10.2022 13:20 Uhr (2.10.2022) mit Untertitel

Sie gilt weltweit als eine der schönsten Städte: Sydney ist zwar nicht Hauptstadt, aber eine der größten Städte Australiens und zieht Besucher:innen aus der ganzen Welt an. Filmautorin Monika Birk hat die Stadt und ihr attraktives Umland besucht und ist dem Mythos Sydney und "Down Under" nachgegangen. Und was wäre ein Trip zum fünften Kontinent ohne Kängurus und Koalas? Letztere lassen sich in Sydney sogar direkt aus dem Hotelzimmer betrachten.

