Norddeutschland von oben: Von der Ostsee in das Wendland

Künstliche Riffe und Bernstein, Bohrkerne und Sanddorn - eine Reise zu Menschen und deren Geschichten von Nienhagen über den Rödliner See bis nach Ludwigslust. In der Ostsee bei Nienhagen haben Thomas Moor und sein Team tausende Betonringe versenkt. Das künstliche Riff soll Fischen Schutz bieten. Bei kräftigem Wind aus Nordwest gibt die Ostsee vor Hiddensee das "Gold der Ostsee" frei. Dann steht Bernsteinfischer Henry Engels im Spülsaum in der Hoffnung auf den großen Fang. Und in Ludwigslust wird Sanddorn kultiviert. Ein Obstbauexperte erforscht hier, welche Früchte für den Anbau in der Region besonders gut geeignet sind.

Bild: WDR/Jens Büttner/dpa