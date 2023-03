In Wegberg am Niederrhein haben sich Domenica Müller und ihre Familie den Traum vom eigenen Hof erfüllt. In einer "gläsernen" Manufaktur stellen sie Nudeln aus selbstangebautem Dinkel her. "Land & lecker" trifft auf kulinarische Schätze deutschlandweit. Sechs Landfrauen machen sich auf eine köstliche Reise – vom Münsterland bis zur Voralpenregion. Weitere Infos und Rezepte zu dieser Folge unter landundlecker.wdr.de

