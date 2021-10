Bei Engels geht es um die Wurst und alte Schweinerassen (S10/E01)

Heute geht die Reise zu Christiane Engel, die gemeinsam mit ihrem Mann Martin einen Hof in Gesecke bewirtschaftet. Gesecke liegt an der Grenze zwischen Ostwestfalen und dem Sauerland. Der "Land & lecker"-Bus rollt durchs Land - an Bord sechs gut gelaunte Bäuerinnen, die sich gegenseitig auf ihre Höfe einladen. Weitere Infos und Rezepte zu dieser Folge unter landundlecker.wdr.de

