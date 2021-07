Am 26. Juni 1986 kommt es zu einem Großbrand in der Leipziger Wollkämmerei. Dabei tritt hochgiftige Blausäure aus. Die Feuerwehrleute fallen reihenweise um. Außerdem: Explosion an der Duschba-Trasse in Sayda 1978.

