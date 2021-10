Kulinarische Schätze rund um Bad Honnef (S05/E01)

Die Spitzenköche und Freunde Björn Freitag und Frank Buchholz sind wieder auf großer Entdeckungstour entlang der Wasserstraßen Nordrhein-Westfalens. Mit der "unaone", dem selbstgebauten Hausboot ihres Skippers Heinz-Dieter Fröse, heißt es dieses Jahr: "Anker lichten" auf dem Rhein. Die erste Etappe führt die Köche in den Süden von NRW. Wie immer gilt es, in einem Radius von fünfzehn Kilometern leckere Zutaten aus der Region zusammenzutragen und abends an Bord ein regionales Dinner zu zelebrieren. Weitere Infos und Rezepte zu dieser Folge unter leckeranbord.wdr.de

