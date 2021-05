Unser Sommer auf der Weser

Die Köche und Freunde Björn Freitag und Frank Buchholz waren im Sommer mit dem Hausboot auf der Weser unterwegs und blicken noch einmal auf die Höhepunkte ihrer Reise zurück. Es war für sie die schönste kulinarische Expedition durch den Westen, die sie als Köche erlebt haben! "So schön und so viel Abenteuer direkt vor der Haustür - ein unvergesslicher Sommer mit Frank und Heinz-Dieter", schwärmt WDR Spitzenkoch Björn Freitag. Genießen, Reisen und emotionale persönlichen Begegnungen - "Lecker an Bord" schwelgt noch einmal in den schönsten Sommer-Erinnerungen!

Bild: wdr