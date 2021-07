Adoption: Familienglück auf Umwegen

Mit 22 bekommt Rieke die Diagnose Endometriose. Zu diesem Zeitpunkt ist sie mit Dennis gerade drei Monate zusammen. Nach einer Notoperation ist klar, dass die Wahrscheinlichkeit, Kinder bekommen zu können, gering ist. Die Ärzte raten Rieke, es möglichst schnell zu versuchen. "Das war ein Schlag ins Gesicht. Ich war 22, hatte gerade einen neuen Freund und ganz andere Pläne", erzählt Rieke. Nach kurzer Überlegung beschließen Rieke und Dennis dennoch, es darauf ankommen zu lassen. Die nächsten zwei Jahre versucht das Paar, ein Kind zu bekommen - leider ohne Erfolg. Besonders für Rieke ist das eine große Belastung. Nach einer fehlgeschlagenen künstlichen Befruchtung will sie keinen weiteren Versuch mehr wagen, zu groß ist die Angst vor einem weiteren Rückschlag. Der Kinderwunsch ist aber inzwischen gewachsen. Rieke und Dennis entscheiden sich schließlich für eine Adoption. "Als uns gesagt wurde, dass die Chancen ganz gut sind, war für mich klar, dass es genau das Richtige ist und hab mich total gefreut auf das, was kommt”, sagt Rieke. Einige Zeit später können sie ihren kleinen Sohn Mats überglücklich in die Arme schließen. Und es wartet noch ein weiteres Wunder auf die kleine Familie...In der Folge spricht Rieke mit Leeroy Matata über ihren Weg bis zur Adoption, den Moment, als sie ihren Sohn das erste Mal in den Armen hielt und wie sie zur leiblichen Mutter ihres Sohnes steht.

Bild: SWR