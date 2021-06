Ex-Gangster: Raus aus dem Milieu

Im Alter von 12, 13 Jahren begeht Maximilian seine ersten Straftaten. Er ist fasziniert von Männern, die Autorität und Stärke ausstrahlen. So ein Typ ist auch sein Onkel, der ihn mit 13 dafür bezahlt, Drogen zu schmuggeln. Das ist der Startschuss für Maximilians kriminelle Karriere. Von da an gehören Erpressung, Raub, Drogen- und Waffenhandel zu seinem Alltag. Mit 19 wird er per Haftbefehl gesucht, flüchtet ins Ausland und begeht während seiner Flucht neue Straftaten. Nach 18 Monaten auf der Flucht wird Maximilian schließlich geschnappt. Das Urteil: knapp zehn Jahre Haft. Bei seiner Entlassung ist er 31 Jahre alt. Ein legales Leben hat er nie geführt, er lebt von Hartz IV, die Versuchung, wieder kriminell zu werden, ist groß… Heute arbeitet Maximilian als Anti-Gewalt-Trainer, hilft jugendlichen Straftätern beim Ausstieg aus dem kriminellen Milieu und macht Präventionsarbeit an Schulen. In der Folge spricht er mit Leeroy Matata über die Herausforderungen nach seiner Haftentlassung, warum er heute als Coach arbeitet und welche Rolle sein Mentor und Ausbilder dabei gespielt hat.

Bild: SWR