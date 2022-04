Michael Mittermeier und Aminata Belli - Die totale Gönnung

Tahnee begrüßt in ihrer ganz persönlichen Vorhölle, dem LIMBUS, Komiker Michael Mittermeier und Moderatorin Aminata Belli. Gemeinsam lachen sie über neidische, intime und schräge Momente aus ihren Berufs- und Privatleben: Gibt es ihn noch, den guten alten Penisneid? Was hat ein Schaustellerkind mit Missgunst zu tun und wer muss in verrückten Retrospielen neidlos anerkennen, dass die anderen besser sind?

