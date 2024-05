Livestream ab 3. Mai, 19 Uhr: Zur 74. Verleihung des Deutschen Filmpreises treffen sich Stars und Publikumslieblinge im Theater am Potsdamer Platz. Die renommierteste Auszeichnung für deutsche Filme und Filmschaffende wird heuer in 19 Kategorien verliehen. Die künstlerische Leitung der Show liegt dieses Jahr in den Händen des Regisseurs Lars Jessen und der Autorin Samira El Ouassil.

