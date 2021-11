Die neuen Dorfläden - Einkaufen bei "Tante M"

Einkaufen auf dem Dorf, rund um die Uhr? Schön wär’s, dachte sich Christian Maresch und erfand Tante M, die neuen Tante Emma Läden. Das Zauberwort: Selbstbedienung. In einem richtigen Laden mit Sortiment von Lebensmitteln bis zum Klopapier. Der Film zeigt wie so eine Tante M in Börtlingen bei Göppingen entsteht. Mindestens 20 Tante M Läden will der Unternehmer 2021 in Baden-Württemberg eröffnen.

Mehr anzeigen