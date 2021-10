Hüttenwerke Königsbronn - Von der Pleite zum Weltmarktführer

"Das können nur wir!", meint Bernd Eppli, der Entwicklungs- und Konstruktionsleiter der Hüttenwerke Königsbronn. Hundert Tonnen geschmolzenes Metall in knapp 2 Minuten zu den größten Kalanderwalzen der Welt gießen. Walzen, die für Papiermaschinen ge-braucht werden. "Damit sind wir Weltmarktführer.", so Eppli, der vor zwei Jahren noch die dritte Insolvenz in Folge miterleben musste und zusammen mit Kollegen das Traditi-onsunternehmen in letzter Minute retten konnte. 656 Jahre alt sind die Schwäbischen Hüttenwerke Königsbronn und damit fast der älteste Industriebetrieb der Welt. (Nur ein schwedisches Unternehmen ist sechs Monate älter).

Mehr anzeigen