Durch Corona den Job verloren - und nun? Qualitätsmanager Oliver Greck und Schauspielerin Annette Mayer stehen vor einer großen Herausforderung. Doch Abwarten kommt für sie nicht in Frage - ein Plan B muss her. Ob Bogenschießhalle oder Food-Truck, beide haben das gleiche Ziel: Sie wollen ein neues Unternehmen gründen - mitten in der Pandemie. Wird ihnen das gelingen?

Bild: SWR