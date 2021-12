Pop-up-Mall in Bad Neuenahr-Ahrweiler - Chance für Einzelhändler und Gastronomen nach der Flut

Die Flutkatastrophe Mitte Juli hat den Einzelhandel schwer getroffen. Nahezu alle Ladenlokale in den Innenstädten von Ahrweiler und Bad Neuenahr wurden durch das Hochwasser zerstört. Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler hat sich in der Not für eine ungewöhnliche Lösung entschieden: Für die allerersten Pop-Up-Malls in Rheinland-Pfalz!

