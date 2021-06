Alternativen zum Plastikgeschirr - wie gut sind sie?

Der Sommer rückt näher und mit ihm die Grillsaison. Das Einweggeschirr aus Plastik muss ab Juli aber zuhause bleiben,in der EU ist der Verkauf ab dann verboten. Was also tun, wenn man trotzdem einfach und unkompliziert mit Freunden im Garten oder Park grillen will? Es gibt längst neue Produkte auf dem Markt: Palmblatt, Zuckerrohr und Weizenkleie heißen beispielsweise die neuen Öko-Alternativen. Wir wollten wissen, wie funktioniert´s, was ist drin und welche taugen wirklich was?

Bild: imago images / Jochen Tack