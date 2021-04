Der Henkelmann ist zurück: Essen von Zuhause mitnehmen

In Deutschland war es lange Zeit nicht unbedingt gang und gäbe, warme Speisen von zu Hause mitzunehmen. Klar, in Kantinen oder beim Lieblingsimbiss gibt es alles schnell und warm direkt auf den Tisch. Doch in Zeiten von geschlossenen Restaurants sind Thermobehälter für Speisen ein echter Trend. Ärgerlich allerdings, wenn der Behälter ausläuft und womöglich den Laptop und die Unterlagen zerstört. Wir checken Suppenbehälter to go.

Bild: imago/Westend61