Impfschäden - wer haftet?

Alle wollen ihn - aber der Impfstoff ist noch immer knapp. Gerade jungen Leuten bleibt oft nichts anderes übrig als monatelange Wartezeiten in Kauf zu nehmen oder aber auf den Impfstoff des Herstellers AstraZeneca zurückzugreifen. Und das, obwohl die ständige Impfkommission empfiehlt, ihn nicht an Menschen unter 60 Jahren zu verimpfen. Wie sorgsam gehen die Ärzte mit dieser Empfehlung um? Und wer haftet, falls was schief geht? Markt spricht mit einer Betroffenen und zeigt, welche Rechte für die Opfer von Impfschäden gelten.

Bild: WDR / picture alliance / SvenSimon