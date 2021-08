Versteckter Alkohol in Lebensmitteln

Dass in Pralinen häufig Alkohol verarbeitet wird ist nix neues. Aber in Aufbackbrötchen, Schokoriegeln und Fertigsuppen sollte Alkohol eigentlich nix zu suchen haben. Oder zumindest offensichtlich deklariert sein. Laut einer Untersuchung der VZ Brandenburg ist das aber bei vielen Produkten nicht so. Wenn Hersteller Alkohol als Zutat verarbeiten, müssen sie diesen zwar in der Zutatenliste aufführen, machen dies aber gerne versteckt als Ethanol oder Äthanol; außerdem klein geschrieben und auf der Rückseite. Ist Alkohol nur Trägerstoff um zum Beispiel Aromen freizusetzen, muss er gar nicht vermerkt sein. Die VZ hat sich verschiedene Produkte angeschaut: Kuchen mit Füllung (Tender, Yes), Milchbrötchen, Fertigsuppen, Saucen, Aufbackcroissants, Desserts.

Bild: WDR