Die "Meisterküche" präsentiert diesmal leckere Speisen, die wunderbar zum Weihnachtsfest passen. Kulinarische Traditionen an den Feiertagen sind sehr vielfältig und Gastgeberin Yvonne Willicks stellt dementsprechend in der finalen Folge eine ganze Bandbreite an Klassikern vor - nicht nur die heimischen, sondern auch solche aus anderen Ländern.

