Der Anpacker nach der Flut - ein Malermeister erobert sein Leben zurück

Malermeister Dirk Heuer hat in der Flutnacht alles verloren. Sein neues Haus in Kreuzberg, seinen Betrieb, seine Fahrzeuge - alles weg. Die Familie, Hund und Katze, kamen vorrübergehend in einer kleinen 2-Zimmer-Ferienwohnung unter. Doch wo wird die Familie eine neue Bleibe finden und wie lässt sich der Handwerkbetrieb wieder aufbauen? MENSCH LEUTE begleitet Dirk Heuer beim privaten und beruflichen Neustart nach der Flutkatastrophe.

