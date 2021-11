Die Band und der Bankräuber - Ein schwerer Junge kehrt zurück

Er war so etwas, wie ein Rockstar in der Eifel. Ein Rockstar, der jede Menge Mist gebaut hat. Rolf Weber aus Spangdahlem hat in den achtziger Jahren eine Bank überfallen, im Knast gesessen und dort Songtexte geschrieben. Nach seiner Entlassung gründete er eine Band, die sechs Jahre lang die Eifel rockte. "Der Gelähmte und die kranken Schwestern" begeisterten mit Hymnen wie "Sex At The Floor" oder "Mein Standlicht brennt" bis zu 10.000 Menschen.

