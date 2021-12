Die Wellenbrecher - Unterwegs mit Corona-Kontrolleuren

In Neustadt arbeiten zehn Corona-Kontrolleure in einem Vierschichtbetrieb, um die Einhaltung der Corona-Regeln zu überprüfen - in Gastronomie, Einzelhandel oder öffentlichen Nahverkehr. Die Stimmung ist aggressiver geworden. Als Vertreter der Regeln stehen die Kontrolleure im Feuer der Anschuldigungen und versuchen in einer zunehmend aufgeheizten Atmosphäre die Nerven zu behalten.

Mehr anzeigen