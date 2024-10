Menschen hautnah: Mein Weg aus der Einsamkeit

"Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal so einsam und allein sein werde.“, erzählt Katja. Ihr Ehemann ist gestorben, ihre Töchter sind erwachsen und längst ausgezogen. Katja ist jetzt 54 Jahre alt und zieht Bilanz: Sie ist Witwe, Single und unglücklich. Katja will raus aus ihrer Einsamkeit, aber wie? Auf ihrem Weg aus der Einsamkeit wächst Katja über sich hinaus. Sie trifft viele Menschen, unter anderem die Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Inzwischen ist ihr Ehemann tot, ihre Töchter sind erwachsen und leben in einer anderen Stadt. Katja ist jetzt 54 Jahre alt und zieht Bilanz: Sie ist Witwe, Single und einsam.So wie Katja geht es Hunderttausenden, vielleicht Millionen in Deutschland. Erst im Juni veröffentlichte Familienministerin Lisa Paus das sogenannte Einsamkeitsbarometer. Demnach entwickelt sich Einsamkeit zur Volkskrankheit. Die Folgen sind vergleichbar mit den Symptomen der Depression. Dieser Film wurde im Jahr 2024 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

Mehr anzeigen