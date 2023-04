Mitternachtsspitzen im April

Gastgeber Christoph Sieber, Michael Hatzius, Philip Simon, Musiker Tobi Hebbelmann sowie die Gäste Sarah Bosetti, Karen Dahmen, Joyce Ilg, Moritz Neumeier und Florian Schroeder gestalten die zehnte Ausgabe während des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Die Ampel-Koalition in Berlin funktioniert reibungslos. Bundeskanzler Olaf Scholz spricht in einfacher Sprache. Die GRÜNEN rüsten beim Nachdenken über Ukraine-Hilfen verbal ab. Die FDP unterstützt ein Tempolimit und das Aus für den Verbrennungsmotor. Und die CDU/CSU stimmt der Wahlrechtsreform freudig zu. Die Prominenten am linken oder rechten Rand der LINKEN oder der AfD ziehen sich stillschweigend für immer ins Privatleben zurück. Die Bundeswehr bringt sich effizient und flott in Bestform. Im politischen Alltag gibt es keine Schönfärberei mehr. Soziale Medien sind frei von Hass und Hetze. Verschwörungstheoretiker suchen freiwillig therapeutische Hilfe. Die Lebensmittel-Industrie reduziert den Einsatz von Zucker radikal. Das Bankenwesen agiert verantwortungsbewusst und transparent. Dank neuer Verkaufsstrategien können alle Kaufhäuser gerettet werden. His Majesty King Charles III. kündigt bei seinem Staatsbesuch in Berlin die Absicht der britischen Regierung an, den Ausstieg aus dem Brexit zu wagen. April, April - oder anders: Ausreichend Scherz-Material für Christoph Sieber und sein kabarettistisches Team.

Mehr anzeigen