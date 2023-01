Mitternachtsspitzen im Januar

Gastgeber Christoph Sieber, Michael Hatzius, Luisa Charlotte Schulz, Philip Simon, Musiker Tobi Hebbelmann sowie die Gäste Benaissa Lamroubal, Tina Teubner und Mathias Tretter gestalten die achte Ausgabe während des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Gastgeber Christoph Sieber und seine kabarettistischen Mitstreiterinnen und Mitstreiter können wieder mal ein Füllhorn an Themen ausschütten und damit, weil Humor ja angeblich heilsam ist, dem Publikum im Kölner Wartesaal am Dom wie auch dem Publikum am Rande aller digitalen Verbreitungswege der Mitternachtsspitzen den Start in ein neuerlich schwieriges Jahr erleichtern.

