Alle Jahre wieder - schöne Bescherung - morgen, Kinder, wird's was geben - mit ihrer Weihnachtsausgabe, bereits der zweiten in Zeiten von Corona, blicken die "Mitternachtsspitzen" in gewohnt kabarettistisch-satirischer Art zurück auf ein eher trauriges Jahr und wagen einen Ausblick auf die nahe Zukunft, in der sich alles zum Besseren wenden wird. Hoffentlich. Mit großer Spielfreude hellen Gastgeber Christoph Sieber und weitere illustre Bühnenkünstler und -künstlerinnen die eher düstere Stimmung auf: ob als hustender Moslem aus Bielefeld (Abdelkarim), ob mit poetischen Texten (Sarah Bosetti und Lisa Eckhart), als Gitarrist aus Leidenschaft (Uwe Lyko alias Herbert Knebel), als Spind-Doktor (Philip Simon) oder als Funkenmariechen (Martin Maier-Bode und Christoph Sieber). Eine Besonderheit dieser Weihnachtsausgabe: Susanne Pätzold als Moderatorin der "Aktuellsten Stunde", als Karl Lauterbach und auch als Claudia Roth. Die Schauspielerin Susanne Pätzold - sie war auch schon Andrea Nahles, Frauke Petry, Ursula von der Leyen oder Melania Trump, verkörperte bereits Christian Lindner, Friedrich Merz, Jörg Schönenborn und Kardinal Woelki. Sieben Jahre lang waren ihre außergewöhnlichen Parodien und weitere zahlreiche Rollenspiele echte Highlights. Nun möchte Susanne Pätzold bei den "Mitternachtsspitzen" künftig nur noch gastweise zu sehen sein. Natürlich jeweils mit Ankündigung, damit alle sich einen Knoten in die Fernbedienung machen können und Susanne Pätzolds Highlights nicht versäumen.

