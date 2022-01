Die besten Musikshows - Beat-Club, Disco & Bananas

'Liebe Freunde, nun ist es endlich so weit, in wenigen Sekunden beginnt die erste Show im deutschen Fernsehen, die nur für euch gemacht ist. Sie aber, meine Damen und Herren, die sie Beatmusik nicht mögen, bitten wir um ihr Verständnis.' Mit diesen Worten kündigte Wilhelm Wieben am 25. September 1965 die erste Folge des 'Beat-Club' an. Und die Welle ging weiter, immer neue Musikshows flimmerten in den 60er, 70er und 80er Jahren über die Bildschirme.

