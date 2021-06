Mein zweites Leben

Kennen Sie das Gefühl, in seinem Leben festgefahren zu sein. Viele stellen sich dann die Frage: Verschwende ich nicht meine besten Jahre, wenn ich so weiterlebe wie bisher? Mit dem falschen Job, mit der eingeschlafenen Beziehung, die uns nicht mehr glücklich macht oder mit den Freunden, die uns nicht guttun? Sollen wir den Sprung wagen in ein zweites Leben?

Bild: SWR, Gesprächsrunde mit allen Gästen