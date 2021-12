Ein Herz für Pflege: Die Lokalzeit-Reise

Lokalzeitreporter haben sich in den letzten Monaten in NRW auf die Suche gemacht, andere Menschen mit einer Überraschung große Freude zu bereiten. In Bergisch Gladbach hat Lokalzeit-Reporterin Manuela Klein Anna Lieselotte in einem Seniorenheim besucht und mit ihr einen Abend im Theater verbracht - seit Jahrzehnten die große Leidenschaft der 94-Jährigen, die sich über die Überraschung riesig gefreut hat. Philipp aus Wuppertal hat indes die Glasknochenkrankheit, bei der schon bei kleinen Stößen Knochen brechen können. Sein großer Wunsch: Heli fliegen! Lokalzeit-Reporter Marco Lombardo konnte ihm diesen Traum erfüllen!

Mehr anzeigen